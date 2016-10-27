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Депутат: непонятно, где найдут деньги для повышения минимальной зарплаты

Депутат: непонятно, где найдут деньги для повышения минимальной зарплаты
Большинство депутатов ВР считают, что правительство не сможет найти деньги в бюджете, чтобы повысить минимальную зарплату до 3 200 гривен. Как информирует replyua.net, в комментарии Обозревателю Анна Романова, депутат от Самопомощи, заявила о том, что ей непонятно, откуда правительство собирается взять такие суммы.

По словам Романовой, во многих странах считают, что повышение зарплат в кризис дает дополнительный толчок развитию экономики, ведь повысится покупательская способность, однако, перед тем, как это делать, нужно произвести взвешенные расчеты и подтвердить, что государство поддержит отечественного производителя, чтобы народ мог покупать украинскую продукцию. «Мне кажется, что многие предприниматели воспримут в штыки идею правительства повысить украинцам зарплату, и это может обернутся тем, что бизнес еще больше уйдет в тень», считает Романова.

Кроме того, она отметила, что для повышения зарплаты потребуются огромные суммы, и их в бюджет на будущий год не закладывали. Напомним, что с нового года минимальная зарплата в Украине может повыситься до 3,2 тысяч гривен, если такую инициативу поддержат в ВР.

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