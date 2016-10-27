До заступниці глави НБУ прийшли з обшуком в рамках справи "Банку Михайлівський"

Сьогодні, 27-го жовтня, вранці слідчі Національної поліції Київщини провели обшуки у житловому приміщені заступника голови Національного банку Рожкової Катерини. Про це прес-центр Нацбанку розповів представникам агентства «ЕП», передає replyua.net.
«Обшук вже завершено. Наразі пані Рожкова перебуває на своєму робочому місці, де виконує свої службові обов’язки», - розповіли в Національному банку України. Водночас прес-центр регулятора розповів, що столична поліція проводить обшуки та інші слідчі дії в рамках справи щодо банкрутства ПАТ «Банк Михайлівський». «Керівники Національного банку сприймають такі дії поліції як черговий тиск на посадовців НБУ. Всі прийняті рішення стосовно віднесення ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії банкрутів приймалися спільно керівниками Нацбанку в рамках чинного законодавства України», - зауважили представники НБУ.
Як повідомлялося раніше, Шевченківський районний суд міста Київ посадив під варту на два місяці колишнього керівника правління «Банку Михайлівський» Ігоря Дорошенка. За нього також мають право внести заставу в розмірі майже 138 мільйонів гривень. У травні поточного року до даного банку ввели зовнішню адміністрацію.
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