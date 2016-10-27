У Клімкіна немає жодної квартири

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін у своїй декларації за минулий рік розповів, що він заробив майже 75 тисяч гривень, а його дружина понад 154 тисячі. Про це можна дізнатися з його особистої декларації на веб-сайті НАЗК, передає replyua.net.
Також там вказується, що український міністр заробив понад 636 тисяч гривень шляхом продажу свого нерухомого майна. В той самий ас дохід його дружини від того ж самого «бізнесу» склав приблизно 215 тисяч гривень. В той самий час він та його дружина задекларували готівку, якими володіє третя особа. У Клімкіна – 41 тисяча доларів США та 47 тисяч євро, а в його дружини 60 тисяч доларів та 45 тисяч євро.
Також, відповідно до декларації глави зовнішньополітичного відомства України, він не володіє жодною квартирою. Клімкін має автомобіль Skoda Felicia, а його дружина їздить на Volvo S40. В той самий час його дружина володіє квартирою в столиці України, загальною площею 68 квадратних метрів. Також вона володіє третьою частиною іншої квартири в Києві, площею 90 квадратів. Також міністр вніс до декларації в якості «незавершеного будівництва» заміський будинок, площею 192 кв. метри. Він записаний за Михайленко Ніну Гаврилівну.
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