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В Івано-Франківську начальник поліції побив учасника АТО

В Івано-Франківську начальник поліції побив учасника АТО
Керівнику управління патрульної поліції в Івано-Франківську повідомили про підозру в надмірному використанні посадового становища через побиття учасника антитерористичної операції. Про це сьогодні, 27-го жовтня, інформує прес-центр обласної прокуратури, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що на початку минулого місяця до керівника патрульної поліції звернувся громадянин України, учасник АТО, який висловив свій протест проти накладання на нього штрафу через нібито адміністративне правопорушення. «Не дочекавшись завершення розповіді незадоволеного громадянина, начальник грубим тоном попросив його покинути кабінет. Але обурений чоловік не послухався «наказу» поліцейського і продовжив висловлювати своє незадоволення. Начальник відділу не став довго чекати, і не маючи на те жодних підстав, почав застосовувати фізичну силу, завдавши при цьому потерпілому легкі тілесні ушкодження. Про це свідчать висновки судово-медичної експертизи. Перевищення посадових обов’язків з застосування насильства. Крім того дії поліціянта завдали шкоду особистій гідності потерпілого», - повідомляється у інформаційному листі. Наразі досудовим розслідуванням займаються представники обласної прокуратури. До суду передали клопотання про стягнення з винного штраф та позбавлення права займати відповідну посаду.

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