До декларація Ярош вніс право на торговельну марку "Правий сектор"

Народний депутат України, який не має відношення до жодної фракції, Дмитро Ярош має право використовувати торгівельну марку «Правий сектор». Про це можна дізнатися з його електронної декларації на минулий рік, яка нещодавно з’явилася на сайті НАЗК, повідомляє replyua.net.
Відповідно до вказаної в декларації інформації, таке право Ярош отримав з 25-го червня 2015 року, коли він зареєстрував «Правий сектор» як торгівельну марку. Про доходи Яроша свідчить інформація про його зарплату за минулий рік, яка склала 35 тисяч 550 гривень та 80 тисяч 559 гривень які він використав для «виконання депутатських повноважень». Відповідно до декларації Ярош володіє однією квартирою загальною площею 46.4 квадратних метрів, а його дружина має квартиру на 53.9 квадратів.
Також у декларації нардепа вписані два автомобілі: Skoda Octavia та Opel Astra – його та його дружини відповідно. Жодних грошових накопичень в готівці чи в банку в нього та членів його сім’ї, згідно з даними декларації, немає. Як повідомлялося, в 2014 році, будучи главою «Правого сектора» Дмитро Ярош казав, що так як у нього немає офіційного доходу, то він живе на допомогу від небайдужих людей. Наприкінці минулого року він оголосив, що виходить з організації «Правий сектор».
Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter