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Субсидии останутся прежними после повышения зарплаты, - Рева

Субсидии останутся прежними после повышения зарплаты, - Рева
В случае повышения минимальной заработной платы органы соцзащиты не будут пересматривать размеры субсидий, которые были начислены украинцы на этот отопительный сезон. Как информирует replyua.net, такое заявление сегодня прозвучало от Андрея Ревы во время брифинга.

По словам министра социальной политики, после того, как минимальная оплата труда возрастет до 3 200 гривен, правительство оставит размер субсидий на прежнем уровне, и они будут действовать до конца отопительного сезона, вне зависимости от нового уровня доходов граждан. Рева отметил, что до конца отопительного сезона, а он должен завершиться в апреле, никто субсидии не уменьшит, однако потом правительству придется заняться этим вопросом и внести некоторые изменения. По словам министра, это произойдет не раньше мая следующего года.

Нужно отметить, что в случае повышения минимальной заработной платы в Украине многие граждане рискуют остаться без субсидий, или же, в лучшем случае, размер субсидий будет уменьшен. Минимальную заработную плату должны повысить с 1 января следующего года.

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