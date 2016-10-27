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Рева розповів про ресурси для мінімальної зарплати в 3200 гривень

Рева розповів про ресурси для мінімальної зарплати в 3200 гривень
Голова Міністерства соціальної політики Рева Андрій повідомив, що фінансування для підвищення мінімальної заробітної платні до рівня 3 тисяч 200 гривень буде братися з економіки України. Про це він заявив сьогодні, 27-го жовтня, виступаючи на прес-конференції, інформує replyua.net.

«Фінанси для підвищення мінімальної зарплати в Україні будуть братися з української економіки. Ми не будемо піднімати кількість грошової одиниці шляхом виготовлення нових купюр. Також для цього не планується залучати іноземні транші чи позичати будь-які інші гроші», - зазначив міністр. За словами Реви, мова йде про той ресурс, який вже на сьогоднішній день діє в економіці України. В той самий час даний ресурс передбачений законом щодо державного бюджету на наступний рік.

«А всім тим, хто ставить під сумніви макроекономічні показники даного бюджетного проекту у зв’язку з прийнятим рішенням, хочу сказати: прогноз рівня інфляції не змінився, дефіцит у бюджеті також залишається незмінним. Отже і підстав стверджувати те, що це буде мати негативний вплив на економіку України, також немає», - наголосив Рева. «Ми говоримо про ті показники, які вже є у бюджеті», - зазначив міністр соцполітики.

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