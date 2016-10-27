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Наливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть

Наливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть
Российским и украинским телеканалам нужно было показывать не толпу людей на похоронах Моторолы, а сюжеты о том, как он убивал и калечил людей.

Как сообщает replyua.net, об этом в эфире NewsOne заявил Валентин Наливайченко, бывший глава СБУ. По его словам, украинские, а также российские телеканалы допустили огромную ошибку, показав похоронный процесс, и вместо этого по всем каналам должны были демонстрировать ролики о преступлениях Арсения Павлова. «Я могу комментировать не только кадры, но и рассказать о том, кем являлся этот человек. Покажите всему миру преступления Моторолы, а не траурную процессию. Покажите, сколько матерей он оставил без сыновей, сколько военных он расстрелял. Главное – нужно обнародовать результаты криминалистики и объявить о том, скольких людей убил Моторола. В прошлом году мы предъявляли ему обвинение в совершении преступлений на территории Украины», заявил Наливайченко.

Он считает, что, если хотя бы один канал показал реальный сюжет, об этом заговорили бы и на Западе, однако по всему миру показали только сфабрикованную историю.

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