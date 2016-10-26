МИД Украины выразило протест в связи с визитом Путина в оккупированный Крым

На официальном веб-портале МИД Украины сегодня было размещено сообщение о выражении протеста властями Украины России в связи с очередным незаконным визитом главы российского государства на территорию Украины без согласования с украинскими властями – об этом replyua.net со ссылкой.
МИД Украины заявило, что на временно оккупированную АРК сегодня прибыл Президент РФ Владимир Путин, в связи с чем, высказало свой «решительный протест», а также напомнило, что уже неоднократно требовало согласования подобных визитов российских официальных лиц на территорию Украины с украинской стороной.
Ведомство напомнило, что подобные «визиты» рассматриваются им не чем иным, как легитимизацией захвата полуострова РФ, уже повлекшего за собой тяжелые экономические, экологические, социальные и гуманитарные последствия. Подобные действия МИД расценивает как «демонстративное пренебрежение украинским суверенитетом, а также нормами множества международных договоров». МИД Украины также напомнило РФ, что такие действия ее главы являются нарушением нескольких резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и ОБСЕ.
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