Порошенко назвав фарсом російського судилища фейкові справи проти українців Карпюка та Клиха

Як повідомляє replyua.net, про це Президент України написав на своїй сторінці в Facebook. Петро Порошенко наголосив, що сьогодні вчергове повторився фарс у російському судилищі над громадянами України Миколою Карпюком та Станіславом Клихом. І це попри цілковиту абсурдність висунутих проти них обвинувачень та незважаючи на тяжкий стан здоров’я Станіслава, який потребує невідкладної медичної допомоги.
«Абсурдність ситуації підкреслює і нещодавня відмова Москви передати Україні наших Олега Сенцова та Олександра Кольченка, нібито, через їхні російські паспорти. І це після того, як Омбудсмен Російської Федерації визнала, що і Кольченко, і Сенцов є громадянами України», – наголосив Порошенко.
За його словами, у зв’язку з цим він доручив Міністерству закордонних справ та іншим профільним відомствам активізувати зусилля для найскорішого звільнення усіх громадян України і захисту їхніх прав, в тому числі з допомогою посилення міжнародного тиску на Росію.
Нагадаємо, Україна вже 10 раз зверталася до РФ щодо екстрадиції Миколи Карпюка і Станіслава Клиха. На всі звертання Росія відмовляла.
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