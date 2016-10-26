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Порошенко назвав фарсом російського судилища фейкові справи проти українців Карпюка та Клиха

Порошенко назвав фарсом російського судилища фейкові справи проти українців Карпюка та Клиха
Як повідомляє replyua.net, про це Президент України написав на своїй сторінці в Facebook. Петро Порошенко наголосив, що сьогодні вчергове повторився фарс у російському судилищі над громадянами України Миколою Карпюком та Станіславом Клихом. І це попри цілковиту абсурдність висунутих проти них обвинувачень та незважаючи на тяжкий стан здоров’я Станіслава, який потребує невідкладної медичної допомоги.

«Абсурдність ситуації підкреслює і нещодавня відмова Москви передати Україні наших Олега Сенцова та Олександра Кольченка, нібито, через їхні російські паспорти. І це після того, як Омбудсмен Російської Федерації визнала, що і Кольченко, і Сенцов є громадянами України», – наголосив Порошенко.

За його словами, у зв’язку з цим він доручив Міністерству закордонних справ та іншим профільним відомствам активізувати зусилля для найскорішого звільнення усіх громадян України і захисту їхніх прав, в тому числі з допомогою посилення міжнародного тиску на Росію.

Нагадаємо, Україна вже 10 раз зверталася до РФ щодо екстрадиції Миколи Карпюка і Станіслава Клиха. На всі звертання Росія відмовляла.

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