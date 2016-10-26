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Манн: Порошенко допускает все больше ошибок

Манн: Порошенко допускает все больше ошибок
Соломон Манн на своей странице в facebook прокомментировал сегодняшнее решение украинского правительства повысить минимальную заработную плату до 3200 гривен с 1 января 2017 года – об этом передает replyua.net.

Блогер пишет: «Все больше ошибок, на мой взгляд, совершает Петр Порошенко. Теперь от него исходит указание о поднятии минимальной заработной платы до 3200 гривен». По мнению Манна, Порошенко надеется «изыскать» пополнение бюджета для этого без увеличения налогов, однако единственной альтернативой увеличения налогов является увеличение дефицита бюджета - это налог на внуков, которым придется либо отдавать долги дедов, либо помирать от голода, либо эмигрировать.

Блогер подчеркивает, что не легче придется и частным бизнесам. Он сообщает: «При том уровне социальных налогов, которые существуют в Украине на физических лиц-предпринимателей, малый бизнес держать в Украине станет вообще не выгодно. Однако мелкий бизнес, скорее всего, не закроется, а переведет в тень зарплаты, вообще перестав платить налоги - так бывало во всех государствах, которые перегибали палку». Манн подчеркивает, что не совсем правильно в такой стране как Украина, которая и так еле сводит концы с концами, заниматься государственной регуляцией с непредсказуемыми последствиями.

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