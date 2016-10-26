В службі зайнятості порадили українцям, куди йти працювати, щоб заробити великі гроші

Як передає replyua.net, в Україні критично бракує фахівців робітничих професій, в той час як економісти і юристи не можуть працевлаштуватися, а в державному секторі заявлено про значне скорочення. Заступник виконуючого обов'язки глави Держслужби зайнятості Сергій Кравченко в ефірі «Громадського радіо» розповів, які професії найбільш високооплачувані, а, які – ні.
Як стверджують в Держслужбі зайнятості, 223 тисячі українців вже попередили про звільнення (це на 8,2% більше, ніж в минулому році). Найбільше таких у Києві (40,8 тисяч чоловік), Харківській (17,7 тисяч), Дніпропетровській (16,1 тисяч), Житомирської (14,8 тисяч чоловік) областях. При цьому, у 60% кандидатів на виліт – фахівці держсектора: вчителі, лікарі та чиновники.
З іншого боку, число вакансій, виставлених на сайтах з працевлаштування, навпаки, зростає. Шукають технологів, інженерів, робітників і швачок.
«Зараз в країні існує величезний попит на робочі спеціальності, це: продавці, офіціанти, бармени, кухарі, вантажники, охоронці. Дуже великим попитом користуються зварювальники, слюсарі, будівельники, на сьогодні потрібно близько 4000 швачок. Тобто з робочими спеціальностями в Україні немає проблем. Також є гостра необхідність в IT-фахівцях, інженерах і агрономах. По держсектору є проблема зі скороченими прокурорами і міліціонерами, але ми їм пропонуємо – йдіть воювати. Зарплата у «контрактників» сьогодні від 7000 гривень, і він отримує більше, ніж міліціонер», – розповів Сергій Кравченко.
За підсумками першого кварталу в Україні було зайнято 16,7 мільйона осіб. За словами Сергія Кравченка, на жаль, у нас велика тіньова зайнятість, в деяких регіонах доходить до 60%, але люди повинні задуматися, що у них немає соціальних гарантій, якщо вони не оформлені на роботі офіційно.
«Юристи, економісти і менеджери – це ті спеціальності, які сьогодні не в тренді. Тому на сьогоднішній день знайти хорошу, високооплачувану роботу юристам, менеджерам і економістам дуже важко. У нас сьогодні з надлишком цих кадрів у зв'язку з тим, що в Україні було понад 800 вищих навчальних закладів. У нас молочні ферми, які раніше готували агрономів, стали університетами, які вчать юристів і економістів. І батьки, в гонці за вищою освітою для дитини, знімали з себе останню сорочку, але не всі діти добре вчилися, маючи амбіції стати юристом. В університеті навчаються погано, згодом на роботу їх ніхто не бере, але працювати в сфері робітничих професій вони не хочуть. Хоча ми знаємо, що сьогодні в Україні слюсар може заробити від 15 000 гривень, а слюсар VI розряду сьогодні отримує 1000 доларів. Ми проводимо ярмарок більше 200 вакансій в метрополітені Києва, де зарплата становить від 5000 гривень, але ніхто не хоче йти працювати», – розповів заступник виконуючого обов'язки глави Держслужби зайнятості.
Основна проблема в тому, що всі хочуть спеціалізуватися в престижних професіях, але, наприклад, в Києві шукають помічника юриста на ставку 1500 гривень. І це неофіційна зайнятість. Як на цю зарплату прожити? І як продовжити свою кар'єру, якщо не йде стаж?
Сьогодні найприємніші зарплати в IT-секторі, в робочих спеціальностях і агросекторі. Наприклад, водій бетономішалки отримує 1000 гривень в день. У той час, як юрист – 3200 на місяць.
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