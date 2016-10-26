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Нидерланды поблагодарили Украину за помощь в расследовании авиакатастрофы МН17

Нидерланды поблагодарили Украину за помощь в расследовании авиакатастрофы МН17
Как передает replyua.net со ссылкой на Укринформ, глава МИД Нидерландов поблагодарил Украину за содействие в расследовании катастрофы авиалайнера малазийских авиалиний МН17. Это заявление он сделал на пресс-конференции, проведенной сегодня в Гааге совместно с Павлом Климкиным.

Берт Кундерс объяснил, что совместная следственная группа все еще работает над механизмом привлечения к ответственности виновных лиц. «За это время нам удалось собрать огромное количество доказательств, что было бы невозможно без содействия и солидарности украинской стороны в этой ужасной атаке», - заявил он. Напоминаем, что совместное расследование, проведенное представителями прокуратуры Нидерландов и Австрии, позволило установить, что самолет, на борту которого находились 298 человек, был сбит именно зенитной ракетой «Бук-М1-2», являющейся новейшим вооружением, разработанным в РФ в 1997 году и никогда не поставлявшимся в Украину. Такие выводы удалось сделать на основе анализа химического состава поражающих элементов, проведенного независимыми экспертами из 4 стран. Все они пришли к одному выводу: химический состав металла ракет «Бук-М1-2» и состав частиц, обнаруженных в обшивке лайнера, сбитого ракетой, а затем поразивших пассажиров, совпадает.

В данный момент Нидерланды рассматривают несколько вариантов привлечения к ответственности виновных лиц. Первый предусматривает рассмотрение дела в национальном суде одной из стран, участвующей в следственной группе. Второй – рассмотрение дела специальным международным трибуналом.

Горячая тема: «Зрада», звідки не чекали: кандидат-лідер в президенти Молдови назвав Крим російським
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