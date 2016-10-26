В ООН ще не до кінця усвідомлюють, що відбувається на Донбасі - Геращенко

Представник української сторони в гуманітарній групі тристоронньої контактної групи Геращенко Ірина розповіла представникам ООН про те, що на Донбасі катастрофічна ситуація з порушенням прав дітей та жінок. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.
У своєму повідомленні Геращенко розповіла про зустріч з виконавчим директором «ООН-Жінки» Фумзіле Мламбо-Нгука та провела декілька розмов в кабінетах спеціального представника ООН з питань сексуального насилля під час конфліктів та спеціального представника генерального секретаря ООН з питань прав дітей в час збройного протистояння. «Насправді ситуація дуже плачевна, оскільки у кожній з цих структур на сьогоднішній день дуже мало інформації про справжні реалії, які відбуваються в окупованій частині сходу України. Таким чином, всі численні порушення прав дітей та жінок в окупованому Донбасі з боку Росії та сепаратистів не входять до щорічних звітів генерального секретаря ООН», - зауважила вона.
«Особисто мною були передані факти порушень. Запросила їх відвідати Україну. Наголосила, що в щорічних доповідях генсека ООН мають бути висновки по насильству з боку проросійських бойовиків», - наголосила Геращенко.
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