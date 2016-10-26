У "Правому секторі" та ОУН кажуть, що не знають ніяку Лілію Коц

Представники добровольчого руху «Організація українських націоналістів» (ОУН) заявляють, що затримана на території Донеччини проросійськими терористами Лілія Коц не належить до їхньої організації. Про це сьогодні, 26-го жовтня, розповів керівник ОУН Коханівський Микола, повідомляє видання «УН», передає replyua.net.
«Лілія Коц, яка за словами проросійських бандитів причетна до організацій ЦК «Правий сектор» та ОУН, до нас жодного відношення не має. Вона не являється ані членом добровольчого руху ОУН, ані бійцем добровольчого батальйону ОУН», - заявив він. В той самий час спікер цивільного корпусу «Правий сектор» Скоропадський Артем також заявив, що Лілія Коц ніколи не брала участі в діяльності їхньої організації. «Жоден наш представник, з яким я спілкувався, не може впізнати її. Ніхто із наших не може підтвердити інформації, що Коц була представником «Правого сектору», - наголосив він.
Як повідомлялося раніше, представники незаконного збройного формування «ДНР» заявили, що затримали громадянку України 1988 року народження Лілію Коц, яка нібито причетна до організацій ОУН та «Правий сектор», і що вона перед цим проходила спецпідготовку, і по завданню своїх командирів відправилась до «ДНР» організовувати викрадення одного з терористів.
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