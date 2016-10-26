Пользователи соцсетей отреагировали на поездку Савченко в Москву

Пользователи соцсетей отреагировали на неожиданную поездку Надежды Савченко в Москву и уже почти не сомневаются в том, что депутат является «агентом Кремля», информирует replyua.net. Отсидев в российской тюрьме почти два года, по идее, Савченко должна была навсегда забыть о России, однако сегодня она свободно разгуливает в вышиванке по зданию Верховного суда в российской столице.
Эксперт Тарас Березовец на своей странице в соцсети написал о том, что многие удивляются, с чем связан столько внезапный визит Нади в Москву, но тут все предельно ясно – явки были провалены, почту Суркова вскрыли, поэтому пришлось ехать за дальнейшими инструкциями. Нардеп Борислав Береза, в свою очередь отметил, что, если бы кто-то другой из делегации ПАСЕ отправился в Москву, его бы сразу посадили, во всех остальных случаях Москва использует украинцев в личных интересах.
А Роман Цимбалюк даже лично встречался с Савченко в Москве и разместил совместные снимки в Интернете, а также отметил, что услышал от Савченко массу интересного в адрес украинских СМИ. Нам, в свою очередь, добавить к этому нечего – все предельно ясно, как написал Березовец.
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