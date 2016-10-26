Положинский: Украинцы наступают на одни и те же грабли, а за шишки на лбу ругают власть



Группе «Тартак» исполняется 20 лет. 3 декабря музыканты готовят большой юбилейный концерт. В эфире «Громадського радио» о своих творческих планах и о ситуации в Украине рассказал лидер группы Александр Положинский,



«Мы планируем сделать юбилейный концерт 3 декабря. Он состоится в Киеве, в клубе Sentrum. Мы пригласили своих друзей, чтобы воспроизвести какие-то известные наши дуэты или сделать новые. Концерт неординарный, вряд ли удастся его повторить. Поэтому всем, кому это может быть интересно, я советую уже подумать о билетах, так как большое количество уже выкуплена. Мы впервые за 20 лет, а мы и на 10 и на 15 и на 18 лет, всегда представляли новую программу, а в этот раз решили отказаться от этой практики. Мы пишем сейчас сразу два альбома на разных студиях. Несмотря на то, что новые песни есть, играть их мы не планируем. Люди хотят услышать старые, известные песни. И даже на все то, что люди просят сыграть, не хватает времени. Поскольку восьмой наш студийный альбом «Вечность» наполнен именно такими песнями, мы решили немного облегчить людям восприятие, поэтому песен об общественно-политических переживаниях будет не много. В основном это будут лирические песни о любви счастливой и несчастной, песни развлекательного характера с двойным или даже тройным смыслом», – рассказал певец.



«Если не говорить о творчестве, то должен сказать, что мне интересно все, что происходит в мире или даже во Вселенной. Чем закончатся какие-то глобальные процессы, свидетелями которых мы являемся? Как Украина выгребет из этой ситуации? Опять будем завершать привычный исторический виток, когда мы поднатужились и ничего не сделали, и потеряли свою независимость или же сможем выйти из этого порочного круга и сможем наконец создать страну, о которой мечтали», – отметил Положинский.



По его словам, если бы политики несли ответственность за сказанное, сделанное и не сделанное, нардепы несли бы ответственность за прогулы, может, было намного проще развивать страну. Почему люди на работе несут такую ответственность, дети в школе несут, а народные депутаты не несут? Почему не несут ответственности за принятые или не приняты законы, за голосование чужими карточками? Рядовые граждане в Украине традиционно считают, что власть за них все решит, но никакая власть ничего не решит, если сами граждане не начнут что-то делать. Разве, что это будет очень эффективный авторитарный, диктаторский режим, который действительно заботится об интересах народа. Но так не бывает, подчеркнул лидер «Тартака».



Второй пример «граблей», на которые мы наступаем, это то, что украинцы ожидаем помощи извне. Мы это уже не раз проходили в своей истории. Ждали, что поможет Запад, Восток, соседи, заокеанские или загорские, какие-то другие дальние или близкие страны. Нет! Не помогут! Потому что помогать нам – это вредить себе. Ни одна сильная развитая страна не хочет себе конкуренции, никто не хочет, чтобы мы стали мощными в военном или экономическом плане. Да, интересы некоторых государств иногда совпадают с нашими, но в таких случаях Украина рискует стать марионеткой в чужих руках.



Третьи грабли, по мнению Положинского, - это то, что мы спокойно воспринимаем, когда люди, которые находятся у власти решают свои бизнес вопросы и власть становится источником обогащения для людей. Я думаю, что это грабли ведут в тупик. Мы увеличиваем безответственность людей при власти, способствуем их быстрому обогащению, резюмировал певец.



Горячая тема: Мирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Группе «Тартак» исполняется 20 лет. 3 декабря музыканты готовят большой юбилейный концерт. В эфире «Громадського радио» о своих творческих планах и о ситуации в Украине рассказал лидер группы Александр Положинский, передает replyua.net «Мы планируем сделать юбилейный концерт 3 декабря. Он состоится в Киеве, в клубе Sentrum. Мы пригласили своих друзей, чтобы воспроизвести какие-то известные наши дуэты или сделать новые. Концерт неординарный, вряд ли удастся его повторить. Поэтому всем, кому это может быть интересно, я советую уже подумать о билетах, так как большое количество уже выкуплена. Мы впервые за 20 лет, а мы и на 10 и на 15 и на 18 лет, всегда представляли новую программу, а в этот раз решили отказаться от этой практики. Мы пишем сейчас сразу два альбома на разных студиях. Несмотря на то, что новые песни есть, играть их мы не планируем. Люди хотят услышать старые, известные песни. И даже на все то, что люди просят сыграть, не хватает времени. Поскольку восьмой наш студийный альбом «Вечность» наполнен именно такими песнями, мы решили немного облегчить людям восприятие, поэтому песен об общественно-политических переживаниях будет не много. В основном это будут лирические песни о любви счастливой и несчастной, песни развлекательного характера с двойным или даже тройным смыслом», – рассказал певец.«Если не говорить о творчестве, то должен сказать, что мне интересно все, что происходит в мире или даже во Вселенной. Чем закончатся какие-то глобальные процессы, свидетелями которых мы являемся? Как Украина выгребет из этой ситуации? Опять будем завершать привычный исторический виток, когда мы поднатужились и ничего не сделали, и потеряли свою независимость или же сможем выйти из этого порочного круга и сможем наконец создать страну, о которой мечтали», – отметил Положинский.По его словам, если бы политики несли ответственность за сказанное, сделанное и не сделанное, нардепы несли бы ответственность за прогулы, может, было намного проще развивать страну. Почему люди на работе несут такую ответственность, дети в школе несут, а народные депутаты не несут? Почему не несут ответственности за принятые или не приняты законы, за голосование чужими карточками? Рядовые граждане в Украине традиционно считают, что власть за них все решит, но никакая власть ничего не решит, если сами граждане не начнут что-то делать. Разве, что это будет очень эффективный авторитарный, диктаторский режим, который действительно заботится об интересах народа. Но так не бывает, подчеркнул лидер «Тартака».Второй пример «граблей», на которые мы наступаем, это то, что украинцы ожидаем помощи извне. Мы это уже не раз проходили в своей истории. Ждали, что поможет Запад, Восток, соседи, заокеанские или загорские, какие-то другие дальние или близкие страны. Нет! Не помогут! Потому что помогать нам – это вредить себе. Ни одна сильная развитая страна не хочет себе конкуренции, никто не хочет, чтобы мы стали мощными в военном или экономическом плане. Да, интересы некоторых государств иногда совпадают с нашими, но в таких случаях Украина рискует стать марионеткой в чужих руках.Третьи грабли, по мнению Положинского, - это то, что мы спокойно воспринимаем, когда люди, которые находятся у власти решают свои бизнес вопросы и власть становится источником обогащения для людей. Я думаю, что это грабли ведут в тупик. Мы увеличиваем безответственность людей при власти, способствуем их быстрому обогащению, резюмировал певец.