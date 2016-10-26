У Кабміні презентували новий запобіжний захід проти рейдерських захоплень

Під час засідання в середу, 26-го жовтня, Кабмін ухвалив анти рейдерський проект Міністерства юстиції, який передбачає додаткових захист нерухомої власності громадян України в разі рейдерських атак. Як повідомляє replyua.net, під час презентації даного проекту постанови, глава Мін’юсту Петренко Павло зазначив, що це лише частина анти рейдерського пакету, який було прийнято парламентом.
«Послідовність користування даною послугою зовсім не складний. Будь-якому власнику нерухомості достатньо буде зробити три кроки: по-перше, отримати власний реєстраційний номер (його можна знайти в реєстраційних документах, а у випадку відсутності – можна отримати в реєстрі); по-друге, потрібно зайти до свого кабінету власника майна та поставити його на відповідний контроль; і останнє – власник майна на указаний номер телефону буде отримувати миттєве СМС-повідомлення про внесення будь-яких змін до реєстру чи навіть тільки після входу до реєстру будь-якої особи, яка зацікавлена тією чи іншою нерухомістю», - зазначив він. За словами Петренка, це лише одна складова зі списку заходів, представлених Міністерством юстиції для запобігання рейдерських захоплень нерухомого майна українців.
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