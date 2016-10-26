ОБСЄ вирішує ключові питання щодо створення збройної місії для патрулювання Донбасу

Секретаріат ОБСЄ звернувся до країн-членів організації, закликаючи надати пропозиції стосовно мандату поліцейської місії ОБСЄ, яку планують створити для патрулювання на Донбасі. Також представники ОБСЄ закликають зробити внесок у її робото спроможність. Про це сьогодні, 26-го жовтня, розповів заступник керівника Адміністрації президента України Єлісєєв Костянтин під час розмови з представниками «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.
«Ми відштовхуємося від того, що для забезпечення безпекової складової для проведення виборів на території окупованого сходу України там має знаходитися озброєна місія ОБСЄ, яка буде займатися моніторингом та патрулюванням», - зазначив він. «Патруль ОБСЄ має почати свою роботу ще до початку виборчого процесу. Потім озброєна місія буде проводити патрулювання під час виборів та у так званий перехідний період, поки українська сторона буде налагоджувати контроль на своєму східному кордоні з Росією. Звісно ж, всі ці умови нам потрібно буде прописати в «дорожній карті», - заявив представник АП. Єлісєєв зауважив, що роль даної місії буде визначальною, так як це буде незацікавлена сторона. Формування такої збройної місії ОБСЄ під час зустрічі лідерів «нормандського формату» в Берліні підтримав навіть Путін.
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