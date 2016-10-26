Мінімальна зарплата в 2017 році буде 3200 гривень - Гройсман

Вже в наступному році, за сховами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, в Україні мінімальна заробітна платня буде складати 3.2 тисячі гривень. Про це він заявив на відкритті засідання Кабінету міністрів 26-го жовтня, інформує replyua.net.
«На сьогоднішній день багато громадян України отримують мізерну зарплату за свій труд. Хочу наголосити, що наразі уряд повинен поставити собі нову мету – створити систему, за якої українці будуть отримувати гідну зарплату за свою роботу. Вже сьогодні потрібно починати робити перші кроки в цьому напрямку», - наголосив Гройсман.
За словами прем’єр-міністра, Кабмін пропонує підвищити мінімальну раз обітну плату до 3 тисяч 200 гривень. «Наразі перед нами стоїть завдання – збільшити мінімальну зарплату в Україні вдвічі», - зазначив голова уряду. Він також зауважив, що перед цим до проекту держбюджету на наступний 2017 рік планувалося ввести мінімальну зарплату в розмірі 1 тисяча 600 гривень, але уряд знайшов можливість збільшити це число вдвічі. В той самий час Гройсман зазначив, що в державному бюджеті буде передбачено мінімальний прожитковий мінімум також в розмірі 3.2 тисячі гривень. «На сьогоднішній день це реальні цифри, потрібно лише це зробити», - додав він.
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