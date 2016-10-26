Инвесторы из Китая хотят построить парк солнечной энергии в зоне отчуждения

Инвесторы из Китая заинтересовались проектом по строительству парка солнечной энергии возле Чернобыльской АЭС, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов и экологии Украины. Как стало известно, в министерстве отметили, что такая перспектива открывает для Украины множество возможностей.
Речь идет об адаптации территорий, которые пострадали в результате аварии на атомной электростанции, также можно говорить о развитии украинской экономики, получении энергетической независимости и пополнении бюджета. По словам представителей ведомства, в Украине необходимо развивать «зеленую» энергетику, поскольку в ней сходятся интересы не только бизнеса, но и общества, а также государства. По словам Остапа Семерака, министра природных ресурсов и экологии, проект строительства подразумевает развитие местной экономики, состояние экологии и энергетическую безопасность.
Китайская сторона готова инвестировать в долгосрочный проект порядка одного миллиарда долларов, и, возможно, совсем скоро в зоне отчуждения появится большой парк солнечных электростанций. Семерак добавил, что инвестиция в этот проект означает, что иностранные бизнесмены готовы вкладывать средства в развитие Украины.
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