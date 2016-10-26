В Украине презентовали новейший броневик «Халк»

На сайте Кременчугского автомобильного завода появилось сообщение о том, что предприятие выпустило новейший броневик «Халк», информирует replyua.net. Новую боевую машину создали на базе вездехода КрАЗ-5233, и у «Халка» очень много отличительных особенностей.
В частности, у броневика отсутствует рама, а агрегаты машины были закреплены только на несущем корпусе. Благодаря такой задумке «Халк» стал намного легче «Шрека» - еще одного нового броневика с похожей колесной формулой. По словам создателей нового броневика, в случае подрыва днища «Халка» машина рассеет силу удара в разные стороны от пассажиров. Баллистическая защита броневика полностью соответствует самым последним стандартам, также у машины имеется еще одна особенность – пуленепробиваемые стекла.
Броневик также оснащен мощным дизельным мотором с турбонадувом, и «Халк» может развить скорость до 90 километров в час. Машина выдерживает практические любые температуры и работает, как при +45, так и при -45 градусах, что особенно актуально в нашей климатической зоне.
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