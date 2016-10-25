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"Велика справа Януковича" майже готова до передачі в суд - Луценко

"Велика справа Януковича" майже готова до передачі в суд - Луценко
Глава Генеральної прокуратури Юрій Луценко ще раз наголосив, що так звана «велика справа проти Януковича та Со.» буде передана до суду на подальше опрацювання вже до кінця поточного року. Про це він розповів, виступаючи перед журналістами, сьогодні, 25-го жовтня, інформує replyua.net.

«До початку наступного року нам необхідно передати до суду велику справу про державну зраду колишнього президента Януковича, створення ним злочинної організації. Ці дві головні теми будуть охоплювати у собі декілька підтем: узурпація влади, знищення обороноспроможності української армії, знищення апарату СБУ, знищення інформаційної безпеки держави, розвал економіки України, сприяння іншій державі в супереч інтересів України, що в результаті привело до втрати частини території та загрози суверенітету України», - розповів генпрокурор.

Луценко зазначив, що переважна кількість статей, за якими проходять вищезазначені звинувачення, - робота військової прокуратури, яка вже повідомляє, що готовність до передачі справ у суд знаходиться на високому рівні. Глава ГПУ впевнений, що це буде якісна і плодовита робота, яка дасть змогу притягнути до відповідальності Януковича та Со.

Горячая тема: Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи
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