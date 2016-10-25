СБУ займається розслідуванням щодо листів Суркова

Служба безпеки України почала розслідувати нібито переписки Суркова, які були оприлюднені два дні тому, та вже визначила походження більшої їх частини. Про це повідомив глава апарату СБУ Ткачук Олександр під час розмови з представниками телеканалу «112 Україна», передає replyua.net.
«Ми призначили проведення експертизи цих листів. Наразі у нас є доступ лише до тих матеріалів, до яких мають доступ і всі користувачі Інтернету. Ми не маємо ніякого контакту з хакерами, які оприлюднювали дані. Тому ми не можемо стверджувати, що у переписках не були допущені ніякі зміни. Чи залишилися вони в тому вигляді, в якому їх дістали з електронної пошти Суркова ми не знаємо», - зазначив він.
За словами Ткачука, це і буде першою частиною розслідування (встановлення справжності інформації). В той самий час він зауважив, що певна частина листів ідентична з задокументованими матеріалами, які вдалося конфіскувати під час обшуків в рамках кримінальної справи щодо розслідування сепаратистських організацій на Закарпатті. «Переважна кількість листів відповідає документам, які були вилучені в осіб, які були завербовані та працювали на російські спецслужби», - наголосив глава апарату СБУ.
Горячая тема: Костянтин Райкін: Нас хочуть повернути назад не просто до часів застою, а ще давніше – в сталінські часи
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter