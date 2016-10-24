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З листопада 2016 по березень 2017 Кремль намагатиметься прибрати Порошенко – блогер

З листопада 2016 по березень 2017 Кремль намагатиметься прибрати Порошенко – блогер
Як передає replyua.net, український блогер Мирослав Олешко прокоментував план заходів щодо дестабілізації ситуації в Україні, яку хакерам групи КіберХунта вдалося дістати, зламавши електронну скриньку радника російського президента Владислава Суркова. Блогер наголошує, що неодноразово говорив про те, що головна мета Кремля – це прибрати Президента Порошенка і коаліцію БПП і НФ у Верховній Раді.

«Переглядаючи документи Суркова стало відомо, що план Путіна отримав назву «Шатун». Мета плану – розхитати ситуацію в Україні. Я впевнений, що почнуть або вже почали зрадники кричати про те, що це все фейк. Директор Центру Миротворець підтвердив мені справжність даних документів. Так що ті, хто буде волати, що їх обмовили – на злодієві шапка горить. Наперед нагадаю, що раніше центр Миротворець публікував поштові листи громадянки Кремля Столярової, яка просувала і піарила депутата Березу, Добродомова та інших. Береза заперечував свою переписку з кремлівською пропагандистською, мовляв все фотошоп і фейк», – розповів Олешко.

За його словами, Кремль обурений тим, що вони не можуть «впихнути» назад в Україну окуповані території, які захоплені російськими терористами. Крім того, головна мета Кремля – провести перевибори до Верховної Ради, що дозволило б «створити сприятливі умови для входження в новий парламент керованих політичних сил». Це дозволило б Кремлю «блокувати українську євро інтеграцію і співпрацю з НАТО».

Для досягнення цілей помічник Путіна вирішив: провести переговори з Опоблоком, Батьківщиною і Радикальної партією Ляшка, а так само окремими депутатами Верховної Ради. Вирішили так само влаштувати новий «Тарифний Майдан», хто пам'ятає, тарифний Майдан вже був організований рік тому Олегом Ляшко. Цього разу головний упор повинен бути зроблений партією Юлії Тимошенко. Псевдомайдани повинні бути організовані по всій країні. Так само помічник Путіна хоче підтримати інші протести, які будуть організовані Олегом Ляшко і Євгеном Мураєвим з Рабиновичем.

Блогер нагадує, що Ляшко і Мураєв вже давно співпрацюють, за що Ляшко отримує великі ефіри на каналі NewsOne, який належить Мураєву. Так само вирішено підробити листування Петра Порошенка і його оточення. Типу фотошоп і видавати це за правду. Цей план вже зовсім скоро повинен бути організований Юлією Тимошенко.

Так само помічник Путіна вирішив підтримати Мустафу Найєма, Сергія Лещенка, Світлану Заліщук та Ольгу Червакову. «Мене це не дивує. Вже давно доведено, що Лещенко працює на російського олігарха Григоришина, а Червакова працювала на телеканалі Інтер, фактично отримуючи зарплату з рук Льовочкіна і Фірташа. Так само Кремлем вирішено залучити до плану Дмитра Гнапа, який і раніше проводив фейк розслідування про Президента, Шабуніна, який завалив е-декларування», – зазначив Олешко.

Вирішено просувати нові зміни до Конституції щодо розширення прав регіонів, підключити тітушок, які будуть називати себе «добровольцями батальйону». Вони повинні почати рейдерські захоплення, сутички з поліцією. Посіяти хаос в українських містах. Так само кремлівська агентура повинна почати критикувати підняття пенсійного віку. Кремлем прийнято рішення впровадити в волонтерські рухи і ВСУ своїх агентів. Мета: поширення інформації про те, що Порошенко зливає українську армію, що армія кинута і йому не потрібна. Тим самим посіяти в суспільстві почуття покинутості.

«Як бачимо, головна мета Кремля – прибрати Президента Порошенка і всю його владу, провести перевибори до Верховної Ради, на яких більшість набере Опоблок і Батьківщина, а НФ і БПП отримають меншість у ВР. Прибрати Порошенка – значить припинити рух України в бік ЄС і НАТО», – резюмував блогер.

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