Ще рано святкувати очищення України від Леніна – блогер

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Блогер Олександр Коваленко прокоментував новину, яка нещодавно з’явилась в ЗМІ, про повне очищення території України від «спадщини» радянських часів, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в соціальній мережі Фейсбук.Так, за словами блогера, сьогодні, двадцять четвертого жовтня 2016 року, всі інформаційні агентства наперебій повідомляють про повне очищення українських земель від пам’ятників радянським функціонерам – у Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині, було демонтовано останній монумент на честь Леніна. Але, як наголошує блогер, у цій новині насторожує принаймні три аспекти. По-перше, Україна доволі велика держава, і цілком може бути що ця статуя Леніна була далеко не останньою. По-друге, доволі образливо розуміти, що у такій статистиці не врахували окуповані території Криму та Донбасу, де такого роду монументи не просто продовжують стояти, а і доволі успішно «плодяться».По-третє, більш важливим є очищення України від «Леніна головного мозку», який доведеться лікувати ще роками у доволі немалої кількості населення. А тому – емоції в коробочку, адже до святкування звільнення України від культу лисини та протягнутої руки ще дуже довго, - прогнозує блогер.