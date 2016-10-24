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У Горбатюка забрали "велику справу" Януковича та Со.

У Горбатюка забрали "велику справу" Януковича та Со.
Розслідуванням масштабного кримінального провадження щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його поплічників буде займатися новосформоване «Управління з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями». Про це сьогодні, 24-го жовтня, розповідає прес-центр Генпрокуратури, передає replyua.net.

Управляння складається з 63-х співробітників. У ГПУ нагадують, що мова йде про провадження, у якому міститься ряд серйозних епізодів, серед яких узурпація влади, послаблення обороноспроможності держави, розвал економіки, заволодіння державним майном (Межигір’я) та ін. Сергій Горбатюк, який досі вів дану справу, відповідно до інформації ГПУ, і далі буде очолювати Департамент спеціальних розслідувань, в складі якого знаходиться 56 співробітників. За даним Департаментом залишається розслідування та передача до суду справ стосовно «Революції гідності».

Як повідомлялося раніше, генеральний прокурор Юрій Луценку оголосив догану Горбатюку. Відповідно з наказом, це сталося 4-го жовтня. Відповідні дані знаходяться у розпорядженні «УП». Його звинувачено у несвоєчасній передачі кримінального провадження по «Майдану» до суду.

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