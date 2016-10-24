Украинцев обяжут платить проценты за долги по коммуналке

В Верховной Раде готовят новые законопроекты, которые полностью изменят правила предоставления коммунальных услуг населению, передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня».
До конца года парламентарии должны принять три законопроекта, касающихся энергоэффективности, коммерческого учета и жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о начислении пени, если у квартиросъемщика накопятся долги по коммуналке – придется заплатить не только сумму, указанную в квитанции, но и оплатить дополнительные квитки. Кроме того, в ближайший год во всех жилых домах должны будут появиться счетчики на воду, электроэнергию, отопление, газ, и те дома, которые не успеют установить счетчики до 1 октября 2018 года, будут отключены от сетей. Что касается начисления пени, то потребители обязаны будут заплатить все до копейки согласно договору, однако пеня не будет превышать 0,1 процента за каждый день просрочки платежа.
Эксперты уже подсчитали: если потребитель не платит по квитанции на протяжении года, долг автоматически увеличивается на 36 процентов, со временем он продолжит накапливаться, однако не будет превышать ста процентов от суммы задолженности. Проще говоря, если вы не платите два с половиной года и больше, долг составит сто процентов. Проценты по долгу начнут набегать после 20 числа каждого месяца.
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