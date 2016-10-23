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У Києві вулицю Сагайдачного перекриють на час проведення експерименту

У Києві вулицю Сагайдачного перекриють на час проведення експерименту
У Києві місцева влада готується до проведення експерименту для запровадження нової пішохідно-транспортної схеми на Подолі. В рамках даного проекту буде перекрито автомобільний рух на вулиці Сагайдачного. Про це представникам «УП» розповіли у Департаменті транспортної інфраструктури столиці, передає replyua.net.

Як повідомляє голова Департаменту Сергій Майзель, за наступні 2 дві (24-го та 25-го жовтня) ніяких змін щодо організації руху в районі Контрактової площі не передбачається. «Проте до кінця наступного тижня будуть підписані документи, і ми будемо починати запроваджувати проект на міському рівні щодо змін в організації дорожнього руху на вулицях Братській та Сагайдачного», - зазначив він.

Під час експерименту і надалі планується ввести односторонній рух по вулиці Сагайдачного від вулиці Андріївської до Поштової площі. Також такі зміни будуть введені і по вулиці Братській – односторонній рух буде від Поштової до Контрактової площі. «Але ми не поспішаємо, тому ці зміни будуть запроваджені не з самого понеділка», - зауважив Майзель. Даний експеримент столична влада запланувала проводити на протязі 30-ти днів. Головна мета проекту – зробити частину вулиці Сагайдачного пішохідною. Але, за словами Майзеля, якщо така схема не сподобається киянам, то її насильно вводити ніхто не буде.

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