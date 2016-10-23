Каспаров: нереализованные ожидания Майдана

Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам и известный российский оппозиционер, считает, что многие ожидания Майдана в Украине так и остались нереализованными.
Как передает replyua.net, об этом оппозиционер заявил в интервью Радио Свобода. По словам Каспарова, он не очень хорошо разбирается во внутренних проблемах Украины, но может анализировать и считает, что многие ожидания Майдана так и не удалось реализовать. «Это можно назвать не только внутриполитической, но и внешнеполитической проблемой Украины, поскольку в западных странах ждали только позитивных изменений в стране», отметил Каспаров. Также он уверен, что, если в Украине будут происходить только положительные изменения, это будет на руку российским оппозиционерам, которые хотят, чтобы власть в РФ сменилась.
«На украинские власти оказывается давление, причем и со стороны Запада, и оно не ослабеет, поскольку для западных лидеров все, что происходит в Украине, является головной болью. Путин на этом играет, втискивая Лугандонию в пространство Украины, и даже при существовании мощного реформаторского потенциала Украина очень долго выходит из своего прошлого, и скорость перемен не такая, как хотелось бы», считает оппозиционер.
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