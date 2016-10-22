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Скончалась одна из самых красивых актрис Украины

Скончалась одна из самых красивых актрис Украины
Сегодня не стало Валерии Заклунной, Героя Украины и народной артистки Украины, которая широкому зрителю известна по яркой роли в сериале «Место встречи изменить нельзя», передает replyua.net.

Актриса скончалась сегодня утром в возрасте 74 лет. Более полувека Заклунная работала в театре имени Леси Украинки, и в кино снималась очень редко, поэтому в памяти многих поколений украинцев осталась только одна ее яркая роль в кино – Заклунная сыграла любовницу Горбатого (Армен Джигарханян) в «Место встречи изменить нельзя». В сообщении руководства театра говорится о том, что роли, сыгранные Валерией Заклунной в кино и театре, стали значимыми. Многие спектакли и картины с участием этой актрисы были отмечены различными наградами и призами, в том числе и на международном уровне.

Прощание с актрисой пройдет в ее родном театре, в 11 часов утра 25 октября. Нужно отметить, что кинокарьера актрисы не сводилась только к одной роли в «Место встречи изменить нельзя». Актриса блистала в картинах «До последней минуты», «Судьба», «Любовь земная», «Сибирячка».

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