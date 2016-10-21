КПВВ «Майорськ» на Донеччині розпочав свою роботу

КПВВ «Майорськ» був перенесений із села Зайцево на станцію Майорська. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає replyua.net.
«Дуже важлива подія для регіону. Насамперед виводимо із так званої сірої зони 9 населених пунктів, де проживає майже 4 тисячі осіб (Зайцеве, Майорськ, Курдюмівка, Одрадівка, Миколаївка, Кодима, Бахмутівка, Тоненьке, Водяне). Це значно полегшить життя мешканцям цих сіл, оскільки їм тепер не потрібно буде щоразу проходити контроль. Також новий КПВВ значно прискорить час проходження огляду», – написав Жебрівський.
Як запевнили прикордонники, пропускна здатність збільшилася вдвічі. Тепер працює 8 смуг для транспорту (по 4 в обидва боки), смуга для пішого переходу і окрема смуга для населення з прилеглих територій. Загалом на добу прикордонники зможуть обслуговувати до 7-8 тисяч осіб. На новому КПВВ краще організована система захисту і безпеки як персоналу, так і громадян.
«Ще одне гостре питання, яке ми вирішимо найближчим часом, це пасажирське сполучення із цими селами. Ми оголошуємо конкурс для перевізників. Має бути здорова конкуренція і нормальні ціни. Одна з умов конкурсу, щоб вартість проїзду між «нульовим» блокпостом і КПВВ – а це орієнтовно 1200 м – була не більше 1 гривні», – резюмував Павло Жебрівський.
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