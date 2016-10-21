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Спочатку вибори, потім контроль над кордоном - нова позиція Клімкіна

Спочатку вибори, потім контроль над кордоном - нова позиція Клімкіна
Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що послідовність виконання Мінських домовленостей передбачає спочатку проведення місцевих виборів на Донбасі, а вже потім українська сторона зможе отримати контроль над своїм східним кордоном. Так він відповів на запитання народних депутатів сьогодні, 21-го жовтня, під час години запитань до уряду, інформує replyua.net.

Також Клімкін зазначає, що до того моменту, як Україна отримає контроль над українсько-російським кордоном, контроль над ним буде тримати ОБСЄ. «Мінські угоди не були змінені та й змінювати їх ніхто не збирається ні на чию користь. Переставляти місцями пункти домовленостей ніхто не буде», - наголосив міністр.

«Логіка Мінських домовленостей передбачає присутність представників ОБСЄ на всій ділянці непідконтрольного Україні кордону на час проведення виборів. Мають бути створені бази, проведено технічне забезпечення, зокрема, встановлено відеоспостереження, має бути чіткий контроль безпеки, оскільки без нього і мови про вибори бути не може», - зауважив Клімкін. За його словами, план такий: встановлення контролю кордону патрулями ОБСЄ, а на наступний день після виборів контроль передається ДПСУ.

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