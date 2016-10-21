РФ відмовила Україні в поверненні Сенцова

Російська Федерації відповіла відмовою на запит української сторони щодо повернення Олега Сенцова. Про це сьогодні, 21-го жовтня, у своєму Фейсбуці написав заступник глави Міністерства юстиції України Пєтухов Сергій, передає replyua.net.
Таку письмову відповідь отримало Міністерство юстиції України від свої російських колег. Головною причиною відмови у екстрадиції Сенцова Росія назвала той факт, що він являється громадянином РФ. У Москві вважають, що якщо у Сенцова подвійне громадянство (і українське і російське), то вони мають повне право відмовити у видачі, оскільки їхні закони кажуть, що громадянами Російської Федерації екстрадиції не підлягають.
Як зазначалося, російські правозахисники заявляли, що і Сенцов і Кольченко являються громадянами України. В той самий час Росія заявила, що вони також мають і російське громадянство, адже вони у відведений спеціальний термін не заявили про відмову від даного громадянства. Але вони і не зверталися за отриманням паспортів громадян Російської Федерації, і як наслідок таких паспортів у них немає. Раніше повідомлялося, що Мін’юст України декілька разів звертався до РФ з вимогою повернути Сенцова та інших. Проте відповідей так і не отримував.
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