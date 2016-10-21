валюта
СпецтемаКончаловский: если бы не Путин, украинцы слили бы Крым США | Посетите новый финансовый форум

РФ відмовила Україні в поверненні Сенцова

РФ відмовила Україні в поверненні Сенцова
Російська Федерації відповіла відмовою на запит української сторони щодо повернення Олега Сенцова. Про це сьогодні, 21-го жовтня, у своєму Фейсбуці написав заступник глави Міністерства юстиції України Пєтухов Сергій, передає replyua.net.

Таку письмову відповідь отримало Міністерство юстиції України від свої російських колег. Головною причиною відмови у екстрадиції Сенцова Росія назвала той факт, що він являється громадянином РФ. У Москві вважають, що якщо у Сенцова подвійне громадянство (і українське і російське), то вони мають повне право відмовити у видачі, оскільки їхні закони кажуть, що громадянами Російської Федерації екстрадиції не підлягають.

Як зазначалося, російські правозахисники заявляли, що і Сенцов і Кольченко являються громадянами України. В той самий час Росія заявила, що вони також мають і російське громадянство, адже вони у відведений спеціальний термін не заявили про відмову від даного громадянства. Але вони і не зверталися за отриманням паспортів громадян Російської Федерації, і як наслідок таких паспортів у них немає. Раніше повідомлялося, що Мін’юст України декілька разів звертався до РФ з вимогою повернути Сенцова та інших. Проте відповідей так і не отримував.

Горячая тема: Блогер розповів який «сюрприз» готують Путіну США і Великобританія
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Новини з зони АТО за минулу добу (20.10.16)

Верховный комиссар по правам человека ООН призвал державы передать документы против Асада в суд

Чауса мають оголосити в міжнародний розшук

Нардепи продовжують скаржитися на сайт НАЗК

Блогер дал достойный ответ брату Михалкова, российскому режиссеру Андрею Кончаловскому

Військовому прокурору вручили звинувачення

Спочатку вибори, потім контроль над кордоном - нова позиція Клімкіна

Від гармат до військових кораблів: на Росію чекає повне ембарго зброї, – експерт

РФ відмовила Україні в поверненні Сенцова

До квартири однокурсниці речника "Правого сектора" прийшли з обшуком

Павло Правий: Дебальцеве повертається під контроль України

Бельгія обурена російською брехнею в свою сторону щодо авіаударів у Сирії

Суд дав право НБУ продати колишні володіння Курченка - ЗМІ

Кирило Сазонов: Виявляється, не всі хочуть повернути награбоване Януковичем

На Одещині ще один чиновник погорів на хабарі

Ще одна людина скаржиться на е-декларування

Савченко хочет, что бы Порошенко извинился перед Януковичем

Матвиенко нашла новую причину аннексии Крыма

Туск: весной 2017 года Великобритания может выйти из состава ЕС

В Японии возникла угроза мощного цунами

 Новости за день