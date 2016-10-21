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Суд дав право НБУ продати колишні володіння Курченка - ЗМІ

Суд дав право НБУ продати колишні володіння Курченка - ЗМІ
19-го жовтня поточного року Господарський суд міста Київ скасував арешт на Херсонський нафтоперевалочний комплекс, який знаходиться у власності компаній Сергія Курченка. Про це повідомляє агентство «ЛІГА.net», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що таким рішенням судді задовольнили позов Національного банку України, у якого даний комплекс ще з 2013 року числиться у вигляді застави. Варто згадати, що компанія «СЕПЕК», яка знаходиться у власності бізнесмена Сергія Курченка, купила Херсонський перевалочний комплекс в листопаді 2013-го року. Перед цим комплекс належав групі «Інфокс» колишнього міністра екології та природних ресурсів Злочевського Миколи.

Після завершення «Революції гідності» та втечі Курченка з України активи Херсонської нафтогавані та всі нафтопродукти були арештовані в рамках кримінального провадження проти нього. А вже у вересні 2014 року судді Приморського райсуду Одеси передали Херсонський комплекс у розпорядження ДП «Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами». І вже тоді комплекс рахувався як застава в Національного банку України, зазначається і повідомленні. Наразі НБУ має повне право продати дане підприємство на відшкодувати збитки.

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