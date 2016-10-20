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Після Берліна європейці зрозуміли, що виборів на Донбасі за російським сценарієм не бачити – політолог

Після Берліна європейці зрозуміли, що виборів на Донбасі за російським сценарієм не бачити – політолог
За словами політолога Олега Саакяна проведення виборів на Донбасі відкриє скриньку Пандори для всього геополітичного простору Європи, тому їх не буде. Про це експерт зазначив в ефірі «Громадського радіо», передає replyua.net.

«В Берліні кожна зі сторін підходила з власним порядком денним. Тому трактування Мінського і Нормандського форматів були абсолютно різні з усіх боків. Зустріч в Мінському форматі в черговий раз була під питанням. Кілька разів Росія міняла свою позицію. Кілька разів змінювали свою позицію Франція, Німеччина. Україна цього разу теж грала в цю гру. З боку України був ультиматум щодо розробки «дорожньої карти», яка має включати чіткий перелік дій, який будуть виконуватися в рамках реалізації нормандських домовленостей. Президенти в Нормандському форматі обговорюють, чи пускати спостерігачів, а в Мінському – глобальні проблеми, хоча в останньому беруть участь представники, які в рамках законодавчої бази не мають ніякого легального статусу. У класиці жанру Нормандський формат – це стратегічний формат. В його рамках повинні зустрічатися президенти, міністри закордонних справ і приходити до картини світу, яка повинна бути після цієї зустрічі, тобто налагоджувати діалог. На переговорах в Берліні було досягнуто певних домовленостей щодо поліцейської місії. Трактування України – це повинна бути озброєна поліцейська місія. Трактування РФ – це повинна бути просто поліцейська місія. Німеччина заявляє, що така місія повинна функціонувати тільки до кордону, а кордон визначать після всього. Складається таке враження, що зараз в Мінському форматі склався певний компроміс. Всі пішли на нього, розуміючи, що не виконуватимуть це. Обидва формати зараз відірвані від реальності. Вони не використовуються для того, для чого мають інструмент», – розповів експерт.

Виникає запитання, що може статися для того, щоб вибори на Донбасі таки відбулися? Відразу треба наголосити, що найближчим часом вибори на окупованій території не можуть бути проведені. Це був би серйозний прецедент для всього європейського поля. Якщо вибори пройдуть, це відкриє скриню Пандори для всього геополітичного простору Європи. Тоді будь-яка радикальна група в будь-якій країні, отримавши гроші від будь-якої держави, зможе провести вибори і створити собі щось на кшталт «республіки». Нещодавно Туреччина заявила про свій «турецький світ», куди входять території близько 10 суверенних держав Чорноморського та Середземноморського басейнів. Уже з'являються спірні території впливу «русского мира» і «турецького світу». І тут з'являється поле для маніпуляції. Будь-який агресивний проект може вкинути гроші і в Провансі, Каталонії, Тіролі, де скажуть: «Ви ж визнали вибори на Донбасі».

«Захід чітко розуміє, що виборів на Донбасі не може бути. Коли говорять про вибори, це дуже далека перспектива. Інша справа, що і в Мінському, і в Нормандські форматі Україна фактично не формує власний дискурс. Гра відбувається на нашому плацдармі, багато в чому за рахунок нашого ресурсу, тобто нашими силами, починаючи від суверенітету, закінчуючи життями солдатів», – зазначив Олег Саакян.

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