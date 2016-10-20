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НАЗК відмовилося змінювати форму е-декларацій

НАЗК відмовилося змінювати форму е-декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилося приймати рішення про зміну законного акту, яке піддавало ризику повного зриву функціонування системи електронного декларування статків чиновників. «За» відмову розглядати дане питання проголосували 75% членів комісії НАЗК, передає replyua.net.

Перед прийняттям важливого рішення слово мав очільник Національного агентства, виступ якого був збалансованим та переконливим. Потім до дискусії підключилися і інші члени НАЗК та народні депутати, які прибули до агентства спеціально послухати даний процес. В свою чергу керівник комітету Верховної Ради України з питань протидії корупції Соболєв Єгор наполегливо попереджав учасників переговорів про можливі наслідки, зокрема кримінальну відповідальність для тих, хто буде причетний до зриву кампанії та загальної ідеї роботи системи електронного декларування.

Після насичених перемовин всі дійшли до спільного рішення: потрібно відмовитися від прийняття такого рішення. Питання полягало у внесенні змін до підзаконного акту, який регламентує форму електронної декларації. В результаті зустрічі були виправлені деякі системні помилки роботи он-лайн декларування.

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