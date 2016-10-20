НАБУ завершило перевірку квартири Заліщук

Відділ управління аналітики та обробки даних Національного антикорупційного бюро під час дослідження процесу купівлі квартири народним депутатом Світланою Заліщук не знайшов жодного натяку на корупційність, але водночас вказав на деякі недостовірності в декларації. Про це сьогодні, 20-го жовтня, на офіційному веб-сайті повідомляє прес-центр НАБУ, передає replyua.net.
Згідно з інформацією Державної фіскальної служби, доходи Заліщук в період з 2011-го по 2014 роки складають разом майже 923 тисячі гривень. Квартиру в Києві жінка купила ще у 2014 року, перед тим, як її обрали народним депутатом. Це вона зробила разом зі своїм громадянським чоловіком, який очолює офіс Ради Європи в Україні - Мортеном Енбергом.
До того, як стати народним депутатом, Заліщук не обіймала жодної посади держслужбовця. Під час покупки квартири жінка вклала 36 тисяч американських доларів, решту суми доклав її чоловік. Проте в той самий час під час перевірки НАБУ виявило деякі незбіжності в майновому стані Заліщук. «Першою неправдою було те, що нардеп вказала рік придбання квартири 2013-й, а не 2014-й, як є насправді. По-друге, свого цивільного чоловіка Заліщук згадала у декларації лише за минулий, 2015-й рік», - зазначили у відомстві.
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