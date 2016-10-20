Украинские военные «соорудили» мост через Днепр - фоторепортаж

На Днепре появилась понтонно-мостовая переправа, которую украинские военные быстро соорудили в рамках командно-штабных учений Рубеж-2016, информирует replyua.net со ссылкой на Генштаб Украины. В ведомстве отметили, что переправа находится недалеко от Херсона, и ее протяженность достигает 560 метров.
В сооружении понтонно-мостовой переправы принимали участие около 500 военнослужащих, а также были задействованы триста единиц техники. Виктор Муженко, глава силового ведомства, подчеркнул, что переправа появилась уже через два часа после начала работ, и это почти в два раза быстрее, чем было указано в нормативах. Муженко подчеркнул, что гордится ходом учений, и военные начали меняться и совершенствоваться.
Помимо понтонеров, к учениям были привлечены также водолазы, подразделения химической, биологической и радиационной защиты. Сооружению переправы сильно мешал ветер, однако всего за два часа военные навели через реку мост грузоподъемностью до 60 тонн! По нему уже успела проехать колесная и бронированная техника, отметили в ведомстве.
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