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Число правопорушників серед поліцейських наближається до 1000 - Деканоідзе

Число правопорушників серед поліцейських наближається до 1000 - Деканоідзе
За декілька місяців роботи нової поліції проти її представників було порушено понад 900 кримінальних справ. Про це на зустрічі Міністерства внутрішніх справ розповіла керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе, повідомляє replyua.net.

Вона також зауважила, що наразі продовжується процес «фільтрації» поліцейських. «За декілька місяців ми відкрили близько 900 кримінальних справ проти поліцейських, які перевищили свої посадові повноваження», - наголосила глава Нацполіції. Також вона згадала і за результати повторних атестацій, зазначивши, що за їхніми результатами з поліцї було звільнено четверть керівного складу.

Деканоідзе також констатувала, що за минулий рік злочинність в Україні зросла майже на 24%, серед яких 70 відсотків – це майнові злочини. За її інформацією, майже 86% злочинів вчинили особи, які не мають роботи. В той самий час вона зауважила, що серед звільнених за так званим «законом Савченко» вже 1/10 вчинили нові злочини. Деканоідзе також нагадала, що зараз поліція реєструє всі заяви від потерпілих, і серед них є такі, які розслідувати практично неможливо, саме тому статистика злочинності «так сильно підскочила», оскільки, за її словами, поліція не встигає все опрацювати.

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