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Эксперт: рассрочка платежей по коммуналке – признак всеобщего обнищания

Эксперт: рассрочка платежей по коммуналке – признак всеобщего обнищания
Рассрочку на оплату коммунальных платежей почему-то предлагают не тем, кто считается малоимущим, а украинцам, представляющим так называемый средний класс, и это свидетельствует о том, что граждане нашей страны уже не могут оплачивать свое жилье, и речь идет практически обо всех украинцах, за исключением самых богатых.

Как информирует replyua.net, такое мнение Слову и Делу высказал Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики. По его словам, уже есть понимание того, что долг за коммуналку в Украине продолжит расти. «Правительство идет по принципу – неплатежи можно назвать реструктуризацией. Однако печальное в этой ситуации то, что финансовые проблемы из-за такого нововведения никуда не исчезнут, ведь деньги придется где-то брать. И если речь идет о реструктуризации, то недостающие средства должны быть компенсированы на текущие проблемы и на текущую деятельность», считает Землянский.

Он отметил, что идея европейских тарифов может быть хороша только в том случае, когда у людей появляются деньги, но их ни у кого нет, и подобные эксперименты никто не ставит в кризисной ситуации.

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