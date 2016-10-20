Данилюк розповів, звідки брати гроші для держбюджету

Дійсно реальне джерело поповнення державного бюджету України – це повернення коштів, які були викрадені попереднім президентом Віктором Януковичем. Про це в телеефірі «5 каналу» сказав голова Міністерства фінансів Данилюк Олександр, передає replyua.net.
«Наразі досі залишають не конфісковані гроші, які вкрав Янукович. Там приблизно 40 мільярдів гривень. Цей процес не можуть завершити вже на протязі двох років. Його потрібно було б вже давно завершити, та новий закон, який розробили в Кабміні та передали до парламенту, вирішить дане питання», - зазначив він.
«На даний момент черговий крок в цьому питанні за Верховною Радою. Потрібно проголосувати, є все необхідне для цього. В той час, коли ми можемо реально повернути до державного бюджету понад 40 мільярдів, ми по старій звичці закладаємо туди 10.5 мільярдів», - зауважив Данилюк. Водночас він наголосив, що є ще одне значне джерело для надходжень до держбюджету, і це приватизація. «Приватизація – дуже відповідальне завдання. Якщо ми звернемо увагу на те, скільки підприємств залишають не приватизованими, то можна провести паралелі зі спец конфіскацією «коштів Януковича». Це потрібно використовувати», - наголосив міністр.
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