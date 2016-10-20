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На осенние каникулы «Укрзализныця» введет дополнительные поезда

На осенние каникулы «Укрзализныця» введет дополнительные поезда
На время осенних каникул компания «Укрзализныця» вводит пять дополнительных пассажирских составов, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании. В сообщении пресс-службы говорится о том, что спрос на железнодорожные перевозки в период осенних каникул традиционно возрастает, и в конце октября «Укрзализныця» введет дополнительные поезда, поскольку западное направление будет очень популярным у украинских школьников.

Как стало известно, 29 октября и 5 ноября будет введен дополнительный поезд Киев-Львов туда-обратно, также 28 октября и 4 ноября будет дополнительно курсировать поезд Одесса-Львов, 28 и 30 октября будет введен поезд Киев-Ивано-Франковск. 28 и 30 ноября, 1, 2 ,4, 6 ноября будет курсировать поезд Харьков-Ужгород, а состав Киев-Николаев будет отправляться 27 и 28 октября, 6 и 7 ноября.

Точное расписание движения пассажирских составов в дни школьных каникул можно узнать в кассах железнодорожных вокзалов. Кроме того, некоторые дополнительные поезда могут отменить, если будет недостаточное количество пассажиров.

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