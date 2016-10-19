Власники радіостанцій підписали меморандум про виконання вимог "україномовного" закону

Головні українські радіокомпанії узгодили меморандум про виконання вимог законодавства стосовно частки україномовних передач та пісень в ефірі. Даний документ було створено для того, щоб втілити законодавство про обов’язкові мінімуми обсягу пісень та ведення передач державною мовою. Про це розповідає прес-центр Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, передає replyua.net.
Законодавчі норми набувають чинності від 8-го листопада поточного року. На протязі одного року з дня набуття сили вищезазначеного закону частка україномовних пісень на радіо має складати мінімум 25%. Другий рік зобов’язує медівників збільшити обсяг української мови в ефірах до 30%. В третій рік – до 35-ти відсотків. Закон також передбачає, що на радіо має бути мінімум 60% україномовних передач, зокрема тих, які сповіщають новини та аналізують державні події.
Нагадуємо, що 15-го жовтня поточного року почав діяти так званий період переходу. В цей період радіо мають повне право виконувати в текстовому режимі і нововведений закон. На протязі цього періоду Національна рада не буде вводити санкції за порушення вимог. Простіше кажучи, від 15-го жовтня по 8 листопада для українських радіостанцій відкрито «пробний період» для знайомства з новим законом.
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