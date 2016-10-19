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Власники радіостанцій підписали меморандум про виконання вимог "україномовного" закону

Власники радіостанцій підписали меморандум про виконання вимог "україномовного" закону
Головні українські радіокомпанії узгодили меморандум про виконання вимог законодавства стосовно частки україномовних передач та пісень в ефірі. Даний документ було створено для того, щоб втілити законодавство про обов’язкові мінімуми обсягу пісень та ведення передач державною мовою. Про це розповідає прес-центр Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, передає replyua.net.

Законодавчі норми набувають чинності від 8-го листопада поточного року. На протязі одного року з дня набуття сили вищезазначеного закону частка україномовних пісень на радіо має складати мінімум 25%. Другий рік зобов’язує медівників збільшити обсяг української мови в ефірах до 30%. В третій рік – до 35-ти відсотків. Закон також передбачає, що на радіо має бути мінімум 60% україномовних передач, зокрема тих, які сповіщають новини та аналізують державні події.

Нагадуємо, що 15-го жовтня поточного року почав діяти так званий період переходу. В цей період радіо мають повне право виконувати в текстовому режимі і нововведений закон. На протязі цього періоду Національна рада не буде вводити санкції за порушення вимог. Простіше кажучи, від 15-го жовтня по 8 листопада для українських радіостанцій відкрито «пробний період» для знайомства з новим законом.

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