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КМДА пояснює причини холодних батарей

КМДА пояснює причини холодних батарей
Наразі в деяких будинках Києва досі холодні батареї. Столична влада пояснює це тим, що під час запуску опалення в окремих системах відбувалися пориви, які на даний момент ліквідують; або ж причиною може бути те, що ЖБК та ОСББ не подали вчасно заяв на підключення до тепла. Про це сьогодні, 19-го жовтня, розповів заступник мера Києва Пантелеєв Петро, передає replyua.net.

«Ми готувалися до непростого опалювального сезону, були кинуті всі зусилля, мобілізовано всю техніку й ресурси комунальних підприємств. І на сьогоднішній день у нас виникли певні очікувані складнощі, зумовлені певними економічними чинникам. Також є будинки, які обслуговує ЖБК та ОСББ і вони досі не запускають опалення з міркувань економії. Також проблема зумовлена значною кількістю аварій на теплоносіях, які були виявлені вже після запуску опалення. Мова йде про декілька сотень поривів та інших типів несправностей», - зазначив він.

«На даний момент запущено в роботу 271 котельню, загальна кількість в Києві – 277. Міська влада продовжує вирішувати питання з ускладненням запуску ще по шести котельнях», зауважив Пантелеєв. Він також закликав ЖБК та ОСББ не «перестаратися» з економією, а якомога скоріше запустити опалення.

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