Производители молочки в Украине решили «добить» покупателей новыми ценами

Молочная продукция в Украине продолжает дорожать, причем очень быстрыми темпами, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня. Только за первые две недели октября цены выросли больше, чем на десять процентов, а кисломолочные продукты и масло подорожали уже на 15 процентов, и, как уверяют эксперты, это еще не предел.
К новогодним праздникам нужно ожидать еще одного значительного подорожания. В сюжете «Сегодня» украинцы рассказывают о том, что молочка стала недоступной даже на рынках, но те, у кого есть маленькие дети, вынуждены покупать и творог, и масло, и сметану. В крупных магазинах сливочное масло в октябре подорожало минимум на десять процентов, и сейчас за килограмм этого продукта придется выложить около 120 гривен.
Максим Фастеев, аналитик молочного рынка, заявил о том, что молочку больше в Украине продавать невыгодно, и ее экспортируют, а на внутреннем рынке производители поднимают цены, чтобы не быть в убытке. К новогодним праздникам цены на молочку могут возрасти еще на 15 процентов, считают специалисты, и на подорожание также повлияет сезонный фактор.
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