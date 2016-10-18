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У світі вважають, що українські пенсіонери з мінімальною пенсією 1200 гривень ніхто інші, як жебраки

У світі вважають, що українські пенсіонери з мінімальною пенсією 1200 гривень ніхто інші, як жебраки
Всесвітній банк визначає бідність, як життя на 1 долар 90 центів в день, а це близько 50 гривень на які в день мають жити пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, розповів в ефірі «Громадського радіо» виконавчий директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський, передає replyua.net.

«Якщо ми говоримо про стандарти, які використовує Всесвітній банк для визначення бідності, то це життя на 1 долар 90 центів в день. Це близько 50 гривень в день. Це означає, що всі українські пенсіонери, які отримують пенсію на рівні 1200 гривень, потрапляють в категорію крайньої бідності. Природно, це спрощення. Звичайно, прожити день на 1 долар 90 центів в українському селі і в центрі Лондона – це абсолютно різні речі. Потрібно враховувати вартість життя і вартість товарів, а також ті товари і послуги, які не експортуються. Коли ми порівнюємо свій рівень життя з іншими країнами, у нас є два вимірювання. В одному вимірі, яке стосується високотехнологічних товарів – айфонів, автомобілів або програмного забезпечення, ми дуже бідні. Другий вимір – те, що потрібно заплатити за споживчу корзинку. Тут цей розрив істотно зменшується. Звичайно, незважаючи на це, українські пенсіонери залишаються бідними. За межею крайньої бідності в Україні перебувають, в основному, пенсіонери старше 75 років і багатодітні сім'ї. Якщо ми почнемо переводити це в долари, то вартість життя для таких груп населення може виявитися нижче, ніж в якійсь африканській країні», – розповів Гліб Вишлінський.

В державні соціальні стандарти не враховано правові мінімальні стандарти в тому сенсі, що людина в будь-який момент може вимагати консультацію медика або юриста. Насправді, в кошик споживача не вкладають зовсім природні речі. У більшості країн для цього використовують показник майнового розшарування. Швидше дивляться на те, як зробити так, щоб не було великої кількості самотніх пенсіонерів, при тому, що у інших груп населення зовсім інша ситуація з доходами. Раніше у нас це не бралося до уваги. Найбільший удар останнім часом припав на тих, хто отримує гроші від держави. Якщо в 2014-2015 році, коли економіка падала і зарплати в реальному секторі економіки, тобто у тих, хто працює не на державу, теж падали, то потім ситуація почала розходиться в різні боки. В останні час реальні зарплати збільшилися на 15-16%. У той же час, ми спостерігаємо скорочення реальної пенсії і реальних соціальних виплат. Це не правильно. Це призводить до нестабільності суспільства, наголосив експерт.

Звісно мінімальної української пенсії не вистачить для того, щоб вписатися в 1 долар 90 центів. Це десь 1500 гривень на місяць, а не 1200. «Для того, щоб на що-небудь були гроші, економіка повинна зростати. В Україні, з урахуванням високої тінізації доходів, прогресивна система оподаткування не спрацює. Питання стосується управління податками великих груп і готовності влади вимагати податки з цих груп. Тобто з найбагатших ми повинні взяти стільки, скільки вони повинні заплатити за законом. На жаль, це вимагає великого тиску. Минулого тижня всі обговорювали, прийнятий в першому читанні, закон про індустріальні парки, який створює ще одну податкову діру, через яку від податків будуть уникати ті, у кого є політичні зв'язки. Для того, щоб у бідних з’явилися гроші, нам потрібно забезпечити рівність великого бізнесу і простих робітників», – резюмував Гліб Вишлінський.

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