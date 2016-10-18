валюта
СпецтемаЦаплієнко: Відповідь тракториста, який коригував огонь сепаратистів, шокувала наповал

Пономарь: суперновости вторника

Пономарь: суперновости вторника
Очень насыщенная для Украины неделя набирает обороты, и вторник ознаменовался очень важными новостями. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, главным событием сегодня является запуск ракеты Антарес с украинским двигателем в Соединенных Штатах.

И сегодня Украина подтвердила статус космической державы, и в будущем она займет достойное место в глобальной экономике. Для нас запуск этой ракеты является важным событием. Еще одна новость, пишет эксперт, пришла из Евросоюза – ЕС посылает еще специалистов в помощь реформаторам Бальцеровичу и Миклашу. Эти эксперты будут работать со всеми министерствами Кабинета министров по проведению важных реформ.

Пришла важная новость из Великобритании, сообщает Пономарь, - правительство готовит законопроект о предоставлении правоохранительным органам новых полномочий, связанных с борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией. Накануне, пишет эксперт, корабль американских ВМС подошел к румынскому порту Констанца, и это было сделано с целью взаимодействия в Черном море в рамках НАТО.

Горячая тема: Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
17 окт 2016
27126

Порошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

Лідери бойовиків заявили, що вбивством Мотороли Порошенко оголосив їм жорстоку війну. Самопроголошена влада «ДНР» оголосила триденний траур після загибелі одного з найвідоміших командирів

17 окт 2016
7296

Павло Казарін: Поставлено жирну крапу в міфу про російських добровольців на Донбасі

Відомий український журналіст Павло Казарін вважає, що вбивство Арсена «Моторолли» Павлова в Донецьку – це не просто логічне продовження внутрішньовидових перестрілок серед бойовиків. Це ще і кінець


Свежие новости

Пономарь: суперновости вторника

В США осуществлен успешный запуск ракеты с украинским двигателем

Евродепутат: Санкции мешают российским чиновникам вести привычную жизнь на Западе

Пожар в частной больнице в Восточной Индии убил 14 человек

Впервые заместителем главы НАТО стала женщина

Во время обысков оккупанты украли у крымских татар деньги и ценные вещи

В Гаване запретили открывать новые рестораны

В Греции прошел семитысячный митинг против снижения зарплат и пенсий

В России создадут "Общество сказочников и защиты русской сказки"

Оккупанты продадут всю недвижимость "ПриватБанка" в Крыму

Австрийский власти снесут дом, в котором родился Гитлер

Конфискация Гелендвагена и общественные работы стали наказанием для московского "мажора"

Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России

Украина продлила санкции против России на год

Правительственные войска Ливии близки к победе над ИГИЛ

Джамала заговорила о своей свадьбе

Власти Ирака начали штурм Мосула

Reuters: США и Россия уже не смогут договориться

У Хиллари Клинтон начинаются проблемы с ФБР

На крупнейшем химическом заводе в Германии произошел взрыв

 Новости за день