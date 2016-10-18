Пономарь: суперновости вторника

Очень насыщенная для Украины неделя набирает обороты, и вторник ознаменовался очень важными новостями. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, главным событием сегодня является запуск ракеты Антарес с украинским двигателем в Соединенных Штатах.
И сегодня Украина подтвердила статус космической державы, и в будущем она займет достойное место в глобальной экономике. Для нас запуск этой ракеты является важным событием. Еще одна новость, пишет эксперт, пришла из Евросоюза – ЕС посылает еще специалистов в помощь реформаторам Бальцеровичу и Миклашу. Эти эксперты будут работать со всеми министерствами Кабинета министров по проведению важных реформ.
Пришла важная новость из Великобритании, сообщает Пономарь, - правительство готовит законопроект о предоставлении правоохранительным органам новых полномочий, связанных с борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией. Накануне, пишет эксперт, корабль американских ВМС подошел к румынскому порту Констанца, и это было сделано с целью взаимодействия в Черном море в рамках НАТО.
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