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Украина продлила санкции против России на год

Украина продлила санкции против России на год
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут», президент Украины сегодня принял указ, в соответствии с которым санкции Украины против Российской Федерации продляются еще на один год. Кроме того, Петр Порошенко расширил список лиц, в отношении которых эти меры будут применены.

К данному указу прилагаются два списка. Первый из них содержит перечень физических лиц, в отношении которых будут применены персональные специальные экономические санкции и другие ограничительные меры, во втором – список юридических лиц. Кроме того, список физических лиц, против которых были примерены санкции и другие ограничения, расширен за счет всех лиц, причастных к проведению выборов в российский парламент на территории Крымского полуострова. В первую очередь это коснулось тех лиц, которые были избраны на должности депутатов Госдумы РФ, а также членов так называемых «избирательных комиссий». В пресс-службе главы украинского государства пообещали, что оба перечня и виды ограничений будут обнародованы в ближайшее время. Следует отметить, что аналогичные санкции, введенные в сентябре прошлого года, закончились 16 сентября текущего года, а это значит, что они не действовали целый месяц.

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