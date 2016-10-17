Вбивство "Мотороли" може стати причиною терактів по Україні - нардеп

Керівник парламентської фракції «Народний фронт» Максим Бурбак переконаний, що вбивство одного з представників незаконного збройного формування «ДНР» може бути використано у якості причини проведення терактів бойовиками на підконтрольній Києву території України. Про це він заявив сьогодні, 17-го жовтня, під час засідання Погоджувальної ради парламенту, інформує replyua.net.
«Вчора через різні соціальні мережі, російські та українські журналісти повідомляли про вбивство відомого ката та покидька, російського найманця, терориста під прізвиськом «Моторола». Такий фініш моральної потвори та серійного вбивці досить очікуваний. Ця тварина вбила 15 наших захисників», - зазначив Бурбак.
Він вважає, що це була частина операції російської ФСБ по зачистці бойовиків. Їхня мета (ФСБ) – щоб контроль над окупованими територіями взяли кадрові військовослужбовці Збройних сил Росії, переконаний глава партії. «В той самий час залишається велика загроза того, що вбивство відомого терориста може бути причиною для проведення масових терактів у Києві та по всій території України. Тому хотілося б звернутися з проханням до СБУ про посилення антитерористичних заходів», - зауважив він.
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